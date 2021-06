Une fenêtre sur le monde confiné avec l'exposition "Views from my window" dans le bois de Silly

En mars 2020, alors que le monde entier se retrouve confiné, Barbara Duriau crée le groupe Facebook "View from my window". De Madrid à Los Angeles en passant par Sao Paulo ou Capetown, les membres sont invités à partager une photo de la vue depuis leur habitation, comme une fenêtre sur leur environnement. Le principe attire rapidement les internautes et le groupe compte très vite 200.000 personnes. Une vraie communauté se crée, partageant des messages d’espoir, d’amour mais aussi de soutien pour ceux qui n’ont pas la chance d’avoir accès aux grands espaces ou qui se retrouvent plus que fragilisés par le confinement.

Une vingtaine de photos a été sélectionnée et sera présentée dans le cadre de l’exposition "Silly Silence". L’échevinat de la culture de Silly a imaginé cette exposition en extérieur, les tirages étant accrochés aux arbres. C’est le long du chemin de forêt qui relie la rue Brunfaut au chemin des Ronds que les clichés saisissants et leurs histoires pourront être admirés. Il était important pour Barbara Duriau que ces clichés soient exposés proches de la nature, vue comme un dénominateur commun entre les individus en pleine pandémie.