Une collection unique de photos de et par Frida Kahlo à l’abbaye Saint-Pierre de Gand

L’artiste mexicaine Frida Kahlo s’exposera dès vendredi sous toutes les coutures à l’abbaye Saint-Pierre de Gand. Connue pour ses autoportraits, la peintre était également férue de photographie et se retrouve, à Gand, aussi bien devant que derrière l’objectif.

Baptisée "Frida Kahlo – Her Photos" (""Frida Kahlo – Ses Photos"), l’exposition rassemble 241 images issues de la collection personnelle de l’artiste féministe, avec pour fil rouge la vie de cette femme engagée et progressiste décédée à l’âge de 47 ans après un combat acharné contre la souffrance physique et une santé particulièrement fragile. Atteinte de poliomyélite depuis ses six ans, la jeune Frida subit en effet un grave accident de bus en 1925 qui la clouera au lit et fera de la douleur une compagne de vie.

Jusqu’au 22 août, les visiteurs découvriront aussi bien sa vie de famille, ses amis et son grand amour l’artiste Diego Rivera, que sa vision de la société mexicaine au début du 20e siècle et ses convictions politiques à travers le prisme de la photographie.

Cette sélection d’images, piochée parmi les 6.000 clichés de la collection de la peintre, illustre non seulement l’époque tumultueuse lors de laquelle évolua l’artiste, mais ces photographies furent également une source d’inspiration pour ses œuvres.