Un portrait photo sur le pas de sa porte pour immortaliser le confinement

Cela fait deux mois que nous sommes enfermés chez nous. Une période dont on se souviendra probablement toute notre vie. Pour documenter ce confinement, une photographe bruxelloise fait le tour de la ville avec son appareil photo. Elle photographie les Bruxellois sur le pas de leur porte.

La porte est devenue en quelque sorte notre frontière à tous. Depuis deux mois, plus personne ne peut la passer, mis à part les habitants de la maison. C’est donc sur le pas de la porte que Sophie Lenoir a décidé de tirer le portrait des Bruxellois confinés.

Sophie Lenoir est photographe professionnelle. Peu de temps avant le début du confinement, elle décide de passer indépendante. Du jour au lendemain, elle se retrouve sans travail et sans rentrées d'argent. Pour continuer à exercer son métier Sophie Lenoir parcourt Bruxelles à vélo, à la rencontre de ses habitants.

A la date du 30 avril, Sophie Lenoir avait déjà réalisé 158 portraits, elle avait parcouru 160 km à vélo et visité 7 communes différentes !

"C’est chouette d’avoir un rendez-vous dans son agenda ! C’est une petite activité sympa et ça fait du bien de voir quelqu’un", confie l’une des participantes à cette série de portraits confinés. "C’est une manière de garder un souvenir de cette période étrange" confie un autre.

Les portraits sont publiés sur son site internet et ça fait du bien au moral de voir tant de gens souriants au pas de leur porte ! La formule du portrait est entièrement gratuite ! Sophie Lenoir vient chez vous, prend la photo, la retouche et vous l’envoie ensuite par mail. Elle propose aussi une formule premium à 40€. Dans cette formule, vous avez droit à 5 photos à la porte d’entrée ou à la fenêtre. Vous pouvez faire des photos individuelles ou en famille, avec des poses différentes. La photographe retouche les photos et vous les envoie le lendemain.

Pour faire la demande d’un portrait, il faut contacter la photographe sur sa page Facebook. Elle a mis un formulaire à disposition avec quelques questions à remplir, c’est pour l’aider à organiser ses prochains itinéraires par quartier.