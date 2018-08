Un concours de photographie sur le thème basque à Bruxelles

La Maison Basque de Bruxelles organise un concours de photographies en partenariat avec la commune de St Gilles.

Du 7 au 15 décembre, c’est la semaine de la culture du Pays Basque à Bruxelles. L’occasion pour la Maison Basque de Bruxelles de faire rayonner les attraits de la région en dehors des frontières et notamment dans la capitale de l’Europe. Dans ce cadre est organisé un concours de photographies ouvert à tous prenant pour thème les paysages ou la culture d’Euskal Herria, les clichés doivent avoir été pris dans une des 7 provinces espagnols et françaises. L’apprenti photographie doit fournir une série de 6 à 10 images sur un thème défini avant le 30 septembre et à partir du 15 août. Il suffit d’envoyer un lien wetransfer à l’adresse vdmphotographie@yahoo.fr. Les 5 lauréats seront d’abord déterminés le 31 octobre avant de choisir le grand gagnant. Les sélectionnés seront exposés lors de la semaine de la culture basque et un vernissage aura lieu le 7 décembre à 18h30. Les clichés seront aussi publiés sur différents sites.

En résumé :

Concours de Photographie sur le thème du Pays Basque

Fournir 6 à 10 photographies sur les paysages ou la culture

Envoyer avant le 30 septembre à minuit à vdmphotographie@yahoo.fr

Sélection des lauréats le 31 octobre

Vernissage le 7 décembre à 18h30 à la Maison Pelgrims de Bruxelles

Prix pour le lauréat : une nuitée pour deux personnes (petit déjeuner inclu) au sein du magnifique Hotel Parador 4 étoiles à Hondarribia, château du Xème siècle sur l’estuaire de la Bidassoa qui fait le lien entre le Pays basque nord et sud.