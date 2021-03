"To the moon", le sublime cliché d'un photographe belge qui séduit les internautes

Michiel Pieters, un photographe limbourgeois, séduit les internautes avec cette photo éblouissante de la lune qui a été prise en Belgique !

Habituellement, c’est avec des photos prises à des endroits exotiques, sauvages ou paradisiaques que le jeune limbourgeois fait voyager ses followers sur son compte Instagram. Il y a quelques jours, c’est un cliché pris en Belgique qui a fait mouche. Depuis la tour Vlooyberg à Tielt-Winge dans le Brabant Flamand, on y voit un homme prêt à caresser la lune. Une photo incroyablement poétique et esthétique que le photographe a sobrement intitulée "To the moon".

Derrière ce cliché, il y a un énorme travail de composition, explique le photographe qui révèle la manière dont il a travaillé pour obtenir ce résultat sophistiqué en story "Behind a photo".

On découvre que Michiel Pieters a préparé cette photo pendant des mois et qu’il a dû s’y reprendre à plusieurs fois pour obtenir la photo parfaite : “En tant que photographe, nous sommes constamment à la recherche de certaines conditions qui peuvent complètement transformer la façon dont vous percevez un endroit et le rendre exceptionnel” explique Michiel Pieters sur Instagram.

D’abord, il a dû trouver un endroit original où prendre le cliché de ses rêves. En l’occurrence, le photographe a choisi d’utiliser une œuvre d’art en forme d’échelle en métal située en Brabant Flamand. Il s’est ensuite fié à l’application "Google Weather" pour vérifier la météo à chaque nouvelle pleine lune, afin de pouvoir être sûr de la photographier sans nuages et ainsi profiter de la belle lumière du coucher de soleil. Le photographe révèle qu’il a utilisé l’application "photopills" pour calculer l’angle parfait de la photo. Il a ainsi pu trouver la position parfaite, a plusieurs dizaines de mètres de l’œuvre d’art. Michiel Pieters explique qu’il utilise très souvent cette application lorsqu’il souhaite produire des photos aux compositions complexes. “J’ai pensé à tant de détails que j’ai même apporté une échelle que mon ami pourrait utiliser comme plateforme pour se tenir debout”, ce sont deux passants que le photographe ne connaissait pas, qui ont finalement aidé à tenir l’échelle afin que ce ne soit pas dangereux pour l’ami de Michiel que l’on peut voir sur la photo : "Mon ami ne se tenait pas debout sur le bord de l’œuvre d’art, c’était trop dangereux et ça ne vaut pas la peine de risquer sa vie pour une photo." Sans ces deux passants, la photo n’aurait donc pas existé !

Une fois toutes les conditions réunies, Michiel Pieters a pu réaliser la photo de ses rêves, pour notre plus grand bonheur ! Celle-ci ainsi que de nombreux autres clichés du talentueux photographe sont en vente sur son webshop.