Steve McCurry, l'un des maîtres de la photographie de presse, expose "son monde" à Anvers

"Le monde de Steve McCurry", l'un des photographes de presse contemporains les plus appréciés et membre de la mythique "Agence Magnum", sera dévoilé à partir du 12 mai prochain au "Waagnatie Expo & Events" à Anvers. Quelque 200 clichés imprimés en grand format feront l'objet de cette rétrospective consacrée au photographe américain, né en 1950 à Philadelphie, et mondialement connu, notamment pour les photos de l'adolescente Sharbat Gula, la "jeune Afghane aux yeux verts", rencontrée dans un camp de réfugiés au Pakistan et dont le visage a fait le tour du monde, ou encore celles prises après l'attentat du 11 septembre 2001 à New York.