"Staged Bodies" au Musée L photographie la société postmoderne

L’exposition "Stage Bodies" aborde le corps et la façon dont celui-ci est mis en scène dans la photographie artistique depuis 1970, ou postmoderne. C’est une époque charnière : le corps et son traitement changent totalement, n’étant plus considéré comme une projection finie et immuable de l’identité d’une personne. On redéfinit les identités, les représentations, les relations entre les sexes. Ce corps, anciennement figé, devient un objet idéologique et remodelable. Dans le monde de la photographie, l’approche documentaire qui reproduit le réel est abandonnée au profit d’une "stage photography" : une photographie de mise en scène qui le théâtralise.

C’est en association avec Alexander Streitberger, professeur d’histoire de l’art à l’UCLouvain, que le Musée L met sur pied cette exposition. Spécialiste de la relation entre l’image fixe et l’image en mouvement, il analyse la place de la photographie postmoderne dans l’art, la culture et la société.