Elle est, aux côtés de Robert Doisneau, Willy Ronis ou encore Edouard Boubat, l’une des principales représentantes du courant de l’école française humaniste . Sabine Weiss est née en 1924 en Suisse et est naturalisée française en 1995.

Sabine Weiss, la célèbre photographe franco-suisse, est décédée ce mardi 28 décembre à son domicile à Paris à l’âge de 97 ans, ont annoncé mercredi sa famille et son équipe dans un communiqué.

La photographe résidait à Paris où elle avait installé son atelier boulevard Murat depuis 1949, a précisé à l’AFP son équipe.

Elle arpentait les rues de Paris afin de trouver des sujets variés. Mais ses photographies sont toujours des moments de la vie quotidienne qui mettent à l’honneur l’homme dans ses moments universels : scènes de rue, émotions, solitudes, portraits de personnes… On retrouve dans sa production beaucoup d’enfants et de vieillards.

" J’aime beaucoup ce dialogue constant entre moi, mon appareil et mon sujet, ce qui me différencie de certains autres photographes qui ne cherchent pas ce dialogue et qui préfèrent se distancier de leur sujet. "

Mêlant observation sociale et poésie, son travail est souvent rattaché au courant de la photographie humaniste.

Elle utilisait principalement le noir et blanc et cherchait avant tout à trouver un cadrage précis, une certaine qualité de lumière ainsi que des ambiances.