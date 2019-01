“Platteland” : voyage au coeur belge

L’exposition du photographe Simon Vansteenwinckel nous donne à voir la Belgique autrement. Ça se passe du 1er février au 4 mai à Home Frit’ Home.

Le photographe belge indépendent Simon Vansteenwinckel est un amoureux du brut et des reportages au long cours. Après un premier projet racontant sa rencontre avec la famille de sa femme d’origine chilienne (Nosotros), l’artiste se tourne vers un travail plus personnel. Platteland est une traversée de sa Belgique natale à travers ses paysages gris et des introspections de territoires. Simon Vansteenwinckel part à la recherche de ses propres anges et démons intérieurs qui s’inscrivent dans une quête d’espace.

Le livre Platteland a déjà reçu le soutien financier d’une centaine de contributeurs sur la plateforme Ulule et il sera possible de l’acquérir lors du vernissage de l’exposition le 1er février. Le projet de Simon Vansteenwinckel sera son second ouvrage et fêtera également les 5 ans de Home Frit’ Home en tant qu’éditeur.