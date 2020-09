PHOTOS : Bruxelles sans voiture, immortalisée par un photographe

Eric Ostermann est photographe amateur. Ce dimanche, lors de la journée sans voiture, il s’est baladé dans les rues les plus emblématiques de Bruxelles, appareil photo à la main.

Si habituellement, les embouteillages sont monnaie courante dans les rues de la capitale, ce dimanche Bruxelles avait une tout autre allure. Les rues n’étaient plus remplies de voitures, de camions et de motos. À l’occasion de la journée sans voiture, les automobilistes ont troqué leurs véhicules contre des vélos, des trottinettes et des skateboards, qui étaient les rois de la route, le temps d’un beau dimanche ensoleillé.

Eric Ostermann est photographe amateur et passionné par Bruxelles. Depuis 2014, il prend la ville quotidiennement en photos, il en connaît ses moindres recoins et ne rate aucune occasion de s’y promener, appareil photo à la main. Ce dimanche, il s’est rendu dans des artères emblématiques de la capitale pour immortaliser les rues remplies de passants et de cyclistes. Le calme de la rue du Bailli, le désert de la rue de la Régence, les démonstrations de skateurs au Mont des Arts et des BMX à l’avenue des Arts, les cyclistes dans tout Bruxelles.

Durant le confinement, le photographe en avait profité pour photographier la ville désertée de ses habitants. Une série de photos de notre capitale, comme on ne l’avait jamais auparavant. Les clichés sont à la fois saisissant et effrayants. Découvrez cette série sous confinement ici.

Pour découvrir l’ensemble des photos, rendez-vous sur la page Facebook du photographe ou sur le site internet d’Eric Ostermann.