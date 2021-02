Photos : "Alors je leur ai demandé de sourire"

"Alors je leur ai demandé de sourire", c’est le genre de projet photo qui met du baume au cœur. Au vu de la période que nous traversons en ce moment, on ne va pas se priver d’un peu de douceur et de bienveillance !

Jay Weinstein est un photographe australien qui a eu une idée toute simple : photographier des inconnus en rue avant et après leur avoir demandé de sourire. Ce projet touchant a démarré en inde il y a 6 ans. Aujourd’hui près de 1000 inconnu.e.s de 6 pays différents ont déjà pris la pose devant l’objectif de Jay Weinstein. Le photographe partage ses jolis clichés sur le compte Instagram "So I asked them to smile", repéré par Creapills.

La première photo de la série a été prise en 2013, lors d’un voyage au Rajasthan. Jay Weinstein errait un soir dans les rues d’un marché, croisant toutes sortes de personnes qui faisaient leurs courses, qui parlaient fort ou qui mangeaient… "La nuit est tombée et j’étais sur le point de ranger mon appareil photo lorsque j’ai remarqué un homme juste en face de moi, appuyé contre une rangée de motos, éclairé latéralement par les lumières blanches du magasin de vêtements devant lequel il se trouvait. Attiré par son visage étroit, sa barbe bouillonnante et sa calotte vert foncé, je tendis la main vers mon appareil photo", raconte avec une certaine émotion le photographe sur son site internet. Au moment de prendre la photo, Jay Weinstein hésite. Il est intimidé par le regard pierreux et l’expression sévère du sujet, il n’ose pas. "Une seconde d’hésitation, c’est ce qui fait rater une photo" raconte le photographe. Il détourne alors son objectif et commence à photographier d’autres inconnus quand tout à coup il entend une voix qui lui dit "Prends ma photo aussi !". C’était l’homme en question à la coiffe verte… "Souriez !" lui a alors demandé Jay Weinstein, surpris par la transformation d’un simple sourire : "Son visage rayonnait de chaleur, ses yeux pétillaient d’un humour qui m’avait complètement manqué. Même sa posture s’adoucit. Je savais alors quel serait mon prochain projet."

C’est à ce moment précis que Jay Weinstein a eu envie de "documenter l’effet du sourire humain sur le visage d’un inconnu." Depuis, le photographe a parcouru 6 pays différents, immortalisant le plus beau sourire de près de 1000 inconnu.e.s. Ses photos ont été exposées à deux reprises et sa collection continue de grandir au fil de ses rencontres. Une belle histoire et un sublime projet qui font tout simplement du bien. Vous pouvez retrouver "So I asked them to smile" sur Facebook, Instagram et le site internet de Jay Weinstein.

Et surtout, n’oubliez pas de sourire aux inconnu.e.s dans la rue, vous illuminerez leur journée !