“Peaks of Europe” : les épiques pics

Johan Lolos, alias lebackpacker sur Instagram est le photographe belge le plus suivi sur le réseau social dédié à l’image avec plus de 460.000 abonnés. Le jeune homme a deux passions qu’il réunit avec un grand talent, la nature et la photographie. La photographie, dans laquelle il est autodidacte lui permet de capter des paysages, des moments, de figer dans le temps ses voyages. Depuis qu’il a été publié dans le National Geographic, Johan enchaîne les voyages et les missions et documente ses expéditions sur Instagram.

Son premier ouvrage, sorti le 24 avril aux Editions Racine, est un road-trip imagé, dense et intense. “Peaks of Europe : A photographer’s journey” raconte un voyage long de 40.000 km, à travers 17 pays et effectué en 145 jours. Johan Lolos a couru un vrai marathon photographique et en a retiré des images époustouflantes de paysages mais aussi des portraits qui sont autant de rencontres humaines ou naturelles. En 256 pages, le jeune photographe fait découvrir le continent d’une autre manière, peut-être plus intime, et décrit en même temps son expérience personnelle. C’est à bord d’un van qu’il a effectué le voyage et a pu capter la neige ivoire intacte des montagnes, la lumière si particulière qui caresse les cols et la beauté préservée des lacs vides d’hommes. De l’Europe du Nord aux Balkans en passant par les Alpes, la Crête, Johan Lolos est parti à la rencontre des sommets et de la richesse culturelle qui y brille.