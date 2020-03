Participez au Concours Photographie Ouverte du Musée de la Photographie de Charleroi

Le Musée de la Photographie lance la 18e édition de son Prix National Photographie Ouverte. Un prix effectivement ouvert à tous et toutes sans restriction d'âge et sans thème imposé. Que rêver de mieux !

Et maintenant, à vos clichés !

Lors de l'édition précédente, ils étaient 269 participants, amateurs et professionnels. En pratique, les participants sont invités à envoyer leur dossier entre le 20 avril et le 14 mai 2020 au plus tard. La sélection du jury sera communiquée dans la première semaine du mois de juillet 2020. Les travaux retenus seront exposés au Musée de la Photographie du 26 septembre 2020 au 17 janvier 2021 et repris dans un catalogue accompagnant l’exposition.



Le règlement du concours et les modalités d’inscription sont téléchargeables sur le site www.museephoto.be ou peuvent être obtenus sur demande à l’adresse mpc.info@museephoto.be.