Participez à "Fenêtre ouverte", le concours de la Maison Européenne de la Photographie

La Maison Européenne de la Photographie a lancé un concours photo en lien avec le confinement intitulé "Fenêtre ouverte".

Durant le confinement, on passe tous beaucoup de temps à sa fenêtre, à observer le peu de vie qu’il reste à l’extérieur. Le matin, lorsqu’elle est entrouverte, elle nous permet d’entendre les oiseaux chanter. Le soir, on y admire le soleil se coucher. Cet objet du quotidien nous accompagne tous les jours dans notre confinement, il nous aide à rêver de liberté.

La fenêtre a d’ailleurs toujours été une grande source d’inspiration pour les artistes, non seulement parce qu’elle laisse entrer la vie et la lumière, mais aussi parce qu’elle permet de rêver à la vie extérieure, d’ouvrir sur l’horizon. Rembrandt, Vermeer, Matisse, Monet, Magritte… Les plus grands peintres ont tous peint des fenêtres dans leurs œuvres.

Dans le contexte du confinement qui nous est imposé par le développement de l’épidémie Covid-19, la fenêtre prend une dimension nouvelle : frontière entre un monde intérieur et un extérieur temporairement inaccessible, elle est à la fois vecteur de rêveries artistiques potentielles et cadre.

Le concours a été lancé par la photographe Marguerite Bornhauser. Pour participer, rien de plus facile : il suffit de prendre une photo qui met en scène la fenêtre, cet objet du quotidien. Le concours n’impose aucune contrainte esthétique, tous les formats sont autorisés (portrait, paysage ou carré). Votre photo peut être en couleur ou en noir et blanc. Ensuite, rendez-vous sur Instagram. Vous postez votre photo accompagnée du #FenêtreOuverte et vous identifiez le compte @mep.paris. Ce concours s’adresse aussi bien aux amateurs qu’aux professionnels. "Un jury composé de Marguerite Bornhauser, photographe, Simon Baker, directeur de la MEP et Pascal Hoël, responsable de la collection, sélectionnera les 3 meilleures images qui seront publiées sur le compte Instagram de la MEP."

Bonne chance !