"PAPIER FANTôME" et esprit photo

A la Maison Bergamini, un nouvel évènement est né pour fêter la diversité éditoriale autour du média photographique. Ça se passe les 15 et 16 décembre.

PAPIER FANTôME est une nouvelle initiative qui entend bien devenir le rendez-vous de l’édition photographique à Bruxelles. Auto-proclamée “nouba de la micro-édition”, cet évènement a pour but de présenter l’image photographique sous ses formats les plus éclectiques, ses supports les plus variés. Le travail de quatre artistes sera mis en lumière. Hélène Petite, Julie Hascoët, Mathieu Spøutnik et Jonkie Moordkuil possèdent des approches différentes qu’il sera intéressant de lire à travers leurs réalisations.

Une exposition qui sera accompagnée de discussion autour d’ouvrages, d’un “bookset battle”, une performance en musique sous forme de compilation littéraire, un assemblage qui sera filmé et retranscrit. Plusieurs structures travaillant sur la photographie viendront également expliquer les techniques de fabrication, de diffusion et de présentation. Il s’agit Tipi Bookshop, Infabore et RB Studio. Il est également possible d’acheter des ouvrages et oeuvres des artistes présents. Le salon est une belle occasion pour les amateurs de photographies de découvrir des artistes en recherche mais aussi différentes manières d’aborder le média dans sa technicité, sa présentation et sa diffusion.