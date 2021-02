"Lockdown Portraits", une expo photo à la découverte des visages et des histoires derrière les portes fermées du confinement

La Chapelle de Bondael vous invite à venir découvrir l'exposition "Lockdown Portraits" de la photographe bruxelloise Sophie Lenoir.

Il y a quelques mois nous vous présentions le projet photo de confinement de la photographe Sophie Lenoir, qui a décidé d'immortaliser les bruxellois sur le pas de leur porte. Aujourd'hui, quarante de ses "Lockdown Portraits" sont exposés à la Chapelle de Bondael. On peut y voir des portraits de familles, de couples et de célibataires de tous âge et de milieux culturels différents.

Pour rappel, début 2020, la jeune photographe décidait de se lancer en tant qu'indépendante. Spécialisée dans la photographie d'événementiel, Sophie Lenoir s'est rapidement retrouvée sans travail lorsque le confinement a débuté en mars dernier. De nature positive, Sophie Lenoir a choisi de continuer à exercer son métier en documentant le confinement de manière originale. "Lockdown Portraits" est une série de photos de bruxellois de toutes les communes sur le pas de leur porte.

La série comprend aujourd’hui environ 500 portraits de confinement! La photographe a demandé à chaque personne photographiée comment elle a vécu le confinement. Au travers de ces précieux témoignages récoltés par la photographe, on peut ainsi constater qu'au travers des différentes saisons, l’impact de du confinement sur la vie quotidienne des gens a évolué.

Où ? La chapelle de Boondael (Square du Vieux Tilleul 10, 1050 Ixelles)

Quand ? 11 au 28 février 2021

Plus d’informations : Sur la page de l’événement, le site internet de Sophie Lenoir ou sa page Facebook.