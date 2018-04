Les yeux grands ouverts de Dolorès Marat

Eyes Wild Open est une exposition-manifeste présentée au Botanique jusqu’au 22 avril. La curatrice Marie Sordat a réuni vingt-sept photographes qui partagent une approche sauvage de la prise de vue.

Ils forment une famille de quatre générations, du Suédois Christer Strömholm (1918-2002) au Belge Sébastien Van Malleghem (1986) en passant par les Américains Robert Frank et William Klein, les Français Dolorès Marat (1944) et Antoine d’Agata (1961) et les Japonais de la revue Provoke (1968).

Dolorès Marat, 74 ans, pose un regard personnel, fragile et fort, toujours empathique sur les personnes, les animaux et les paysages du pourtour méditerranéen captés à l’heure bleue. Autiste dans l’enfance, elle choisira la photographie pour parler avec son œil sans recourir aux mots. Elle photographie avec un certain tremblement. Les photos ont du grain, mais peu importe, elles traduisent son ressenti. Dolorès Marat est une personnalité extrêmement attachante. Elle est une grande dame de la photographie qui enregistre le monde avec ses tripes.