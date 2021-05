Les rêveries subaquatiques du photographe Harry Fayt exposées au Bois des Rêves

Du 22 mai au 31 octobre, au Bois des Rêves, plongez dans l’univers fantastique du photographe belge HarryFayt ! 28 œuvres grand format sont à découvrir en pleine nature, dans un environnement bucolique.

Si vous ne connaissez pas le travail du photographe carolo Harry Fayt, nous vous conseillons de prendre quelques minutes de votre temps pour découvrir cette belle pépite. Harry Fayt est reconnu mondialement pour son travail de photographe "underwater", c’est à dire que l’essentiel de son travail consiste à prendre des photos… Sous l’eau !

Deux séries du célèbre photographe sont à découvrir lors de cette exposition au Bois des Rêves : "Heart Made in Belgium", qui met à l’honneur la scène artistique belge et "Modern icons", pour laquelle le photographe a revisité de célèbres tableaux de l’Histoire de l’Art. Pour cette deuxième série, l’artiste s’inspire de sujets d’actualité et de débats de société : "Tantôt engagées, décalées voire loufoques, ses œuvres poussent à la réflexion et à la relecture pour que finalement le public puisse les interpréter à travers son propre imaginaire." Ces deux séries vous permettent de découvrir les rêveries du photographe et de plonger dans son univers où l’imagination n’a pas de limites…

Dans ce genre de photographie tout relève du challenge : la technique, la sécurité, les modèles, les décors, le maquillage… C’est un défi constant de stratagèmes et de créativité pour Harry Fayt et son équipe. Plus le projet est grand et plus il est excitant confie l’artiste. Pour découvrir les détails de préparation d’un shooting sous l’eau, nous vous conseillons de regarder le reportage RTBF ci-dessous.

Ces photos subaquatiques sont poétiques, mystérieuses, humoristiques et parfois même mystiques… Ce qui est sûr, c’est qu’elles ne vous laisseront pas indifférents et qu’elles plairont aussi bien aux petits qu’aux grands ! Et la bonne nouvelle c’est que l’exposition est gratuite !

Pour découvrir le travail du photographe, rendez-vous sur le site internet et le compte Instagram d’Harry Fayt.

Infos Pratiques :

Des visites guidées (sur réservation) seront proposées par le Musée de l’Eau et de la Fontaine pendant toute la durée de l’exposition, en fonction des mesures sanitaires en vigueur. Réservez ici : www.lemuseedeleauetdelafontaine.be

Un carnet du visiteur accompagnera les familles dans leur découverte de l’univers d’Harry Fayt.

Pour une visite originale de l’exposition, le visiteur pourra télécharger l’application ARTIVIVE et vivre une nouvelle expérience de réalité augmentée en scannant les photos. L’application propose un contenu vidéo qui vient enrichir l’œuvre initiale.

Exposition du 22 mai au 31 octobre 2021 – Entrée gratuite.