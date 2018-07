Les portraits géants de JR regroupés dans un album de RSF

Les portraits surdimensionnés de l'artiste JR s'affichent dans le nouvel album de Reporters sans frontières pour la liberté de la presse, en vente à partir de jeudi et qui contribuera à financer les actions de l'ONG.

Ce 58e album de RSF, intitulé "100 photos de JR pour la liberté de la presse", présente certaines des réalisations les plus spectaculaires de l'artiste français en matière de street-art.

Il s'agit principalement de portraits géants et en noir et blanc, qui dominent des paysages urbains ou naturels, parfois installés pour être vus du ciel, et ce partout sur la planète : de Nairobi à Bethléem en passant par Clichy-sous-Bois.

Des oeuvres qui cherchent généralement à interpeller, notamment sur la condition des migrants, un sujet d'actualité, de l'Union européenne à l'Amérique du Nord.

Les lecteurs pourront ainsi (re)découvrir "Kikito", une oeuvre monumentale réalisée l'an dernier, dans laquelle un enfant surplombe la frontière américano-mexicaine. Une oeuvre presque prémonitoire, après le scandale déclenché par la politique migratoire de Donald Trump, qui a vu plus de 2.000 enfants être séparés de leurs parents entrés clandestinement sur le territoire américain.

Il y a aussi cette reproduction en trompe l'oeil de la façade du Louvre, qui avait masqué la pyramide de Ieoh Ming Pei en 2016, ses athlètes illustrant des gratte-ciel de Rio pendant les Jeux olympiques, ou ses portraits de Palestiniens et Israéliens affichés sur le mur de séparation.

Comme toujours, les bénéfices des ventes de l'album (proposé prix de 9,90 euros) seront reversés à RSF. C'est une source de financement majeure pour l'association de défense de la liberté de la presse, qui tire environ 30% de ses revenus annuels de ces publications.