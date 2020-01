Les plus célèbres scènes de repas de littérature mises en scène par un photographe

Passionné de littérature, ce photographe a créé une série de photos qui met en scène les descriptions de repas les plus célèbres de la littérature : de Marcel Proust à Virginia Woolf, en passant par Amélie Nothomb et Lewis Caroll. Un festin pour les yeux.

Charles Roux est photographe et passionné de littérature. Dans une série de photos intitulée "Fictitious Feasts" (festins imaginaires), le photographe s’est amusé à reproduire à la perfection les scènes mythiques de repas que l’on peut lire dans la littérature classique.

En littérature, les scènes de repas et de préparation de repas sont beaucoup plus importantes qu'on ne pourrait le croire explique le photographe sur son site internet: " Manger est une activité essentielle et relie à la fois un sentiment de survie et des fonctions sociales. La littérature est souvent intégrée dans l’imagerie de la nourriture et, dans de nombreux cas, les personnages sont occupés à préparer ou à consommer un repas. Le motif de la nourriture est particulièrement intéressant dans la mesure où il révèle en profondeur la vie quotidienne et ses rituels, où est un point de repère dans la narration. " Le photographe s'est amusé à reprendre les descriptions de repas et de dîners de ses romans préférés avant de leur donner vie visuellement.

On pourrait dire que l’écriture révèle beaucoup de comportements humains lorsqu’elle est liée au traitement littéraire de la nourriture, car la nourriture non seulement nourrit, mais elle est aussi un prétexte à des événements dramatiques ou à des métaphores.

Pour recréer chaque scène, Charles Roux a choisit un décor réel, il n'est pas question de création studio dans ses compositions. La plupart des éléments de décoration ont été trouvés dans des brocantes et chez des antiquaires et les repas ont été concoctés par le photographe lui-même. En analysant chacune des photos, on se rend compte que Charles Roux a poussé le souci du détail très loin. On peut ainsi voir une étiquette "Drink me" sur la photo représentant une scène du livre "Alice au pays des merveilles", ou du sang sur la fourchette du dîner de "Vipère au poing" comme le fait justement remarquer Un Monde Littéraire. Les amoureux de littérature s’amuseront à repérer tous ces petits clins d’œil aux œuvres littéraires.

La série "Fictitious Feasts" a été remarquée pour son originalité, son esthétisme et son sens du détail. En mars 2019, certaines des photographies de Charles Roux ont été exposées dans l’hôtel littéraire Gustave Flaubert à Rouen. Une autre exposition reprenant ses œuvres devrait être lancée en avril 2020 du côté du Musée départemental de la faïence et des arts de la Table dans les Landes. En outre, le photographe aimerait pouvoir un jour publier ses photographies dans… Un livre. Et la boucle est bouclée.

Pour en découvrir plus sur le travail de Charles Roux, rendez-vous sur son site internet.