Les chats s'exposent au Musée de la Photographie

L’exposition ravit les amoureux des poupousses.

Le Musée de la Photographie à Charleroi présente un ensemble de photos de chats sous le titre Entrechats. Les photos et les vidéos sorties pour la plupart des collections de l’ASBL Musée du Chat et du Musée de la Photo sont des portraits croisés d’humains et de chats, mais l’animal apparaît parfois seul, Chat fugueur errant dans une rue capté par Michel Loriaux ou boule de poils dans le carré d’un polaraoïd de Jacky Lecouturier. Une des plus anciennes images est une décomposition du mouvement du félin par Eadweard Muybridge.

Aux cimaises, l’emblématique Portrait de Jacques Prévert caressant un chat sur une table de bistrot par Izis aux côtés des images d’autres grands photographes : Edouard Boubat, Jane Evelyn Atwood, Nobuyoshi Araki, Jeanloup Sieff, Denise Coenen, ... Catherine Mayeur partage le commissariat de l’exposition avec Xavier Canonne.