Les archives municipales de NYC dévoilent près de 900.000 photos d'époque

L’équipe des archives de la ville de New York vient de mettre en ligne 870.000 photographies anciennes en consultation libre. Un vrai trésor du XXe siècle.

Des vieux bâtiments du Queens au début du XXe siècle, des étudiantes de Manhattan qui s’attèlent à la couture, des jeunes filles qui jouent au football, des garçons qui se préparent à intégrer l’école militaire. Ces tableaux de l’Amérique moyenne ont été figés sur des clichés en noir et blanc, conservés et mis en ligne par la municipalité de la plus grande ville des Etats-Unis d’Amérique.

Les archives municipales de la ville de NYC ont donc injecté sur leur galerie en ligne presque 900.000 photographies du genre. Certaines sont simplement consultables puisqu’elles sont encore soumises aux restrictions de droits d’auteurs et d’autres peuvent être téléchargées. Il est possible d’effectuer des recherches dans la base de données de plusieurs manières : par quartier (Brooklyn, Queens, Manhattan, Bronx…), par thématique (architecture, construction d’école, cours de récréation, stades) mais aussi par auteur de la photographie et par période (de 1853 à 1947).

Les photographies sont des témoins exceptionnels du mode de vie de l’époque, du quotidien, des bâtiments, des rassemblements et coutumes. Les scènes sont parfois incongrues ou familières, étonnantes et si proches.

Découvrez la galerie des archives municipales de NYC pour faire un vrai bond dans le passé et s’immerger dans une époque.