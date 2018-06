Les 100 premières années de la photographie en ligne

Une librairie digitale a mis à disposition du public quelques 2.3 millions de photographies en ligne pour retracer l’histoire du médium.

Le site web “Europeana Collections” vient d’ouvrir une nouvelle section liée à la photographie qui contient plus de 2 millions d’images et documents provenant de 34 pays différents. Il s’agit d’oeuvres des 100 premières années suivant l’invention de la photographie aux alentours de 1826 avec Joseph Nicéphore Niépce puis Louis Daguerre, celui-là même qui a donné son nom au célèbre daguerréotype. Parmi les trésors de ces archives digitalisées, on retrouve des photographies de paysages naturels, des cartes postales européennes, des photographies de l’ère industrielle.

“Europeana Photography” ouvre les portes de l’héritage culturel photographique européen à tous. La photographie est une connexion directe et efficace entre l’histoire et la société contemporaine. Elle permet aux gens de se connecter avec leur passé, avec d’autres citoyens européens, explorer des endroits éloignés et apprécier davantage la valeur de leur continent, de leur héritage culturel national et local” explique le site web.

Les images sont classées par techniques et auteurs, il est également possible de faire une recherche spécifique ou moins spécifique avec des mots clés, mais aussi de rechercher par couleurs, par sujets, par périodes, sources, galeries... Le site web est accessible en 23 langues différentes afin que tout le monde puisse apprécier la grande collection mise à disposition. Le mieux encore est de se perdre dans les recoins de chaque thématique et faire un tour dans l’histoire d’un médium fort et encore plus que jamais d’actualité.

Visiter la collection “Europeana Photography” ici.