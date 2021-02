Le travail de Gilles Caron, photographe emblématique des années 60, s'expose en vidéo

De mai 68 à la guerre du Vietnam, en passant par l’Irlande du Nord ou l’Algérie, Caron a posé son objectif sur certains des événements les plus marquants du 20e siècle. Durant les 5 années que dure sa brève carrière, Gilles Caron aura réalisé près de 100.000 clichés.

On connaît tous au moins une image de Gilles Caron et pourtant on ne peut pas forcément associer ces photos à un nom.