Le photographe Michel d’Oultremont expose ses tirages du monde sauvage à l’Abbaye de Villers-la-ville

Michel d’Oultremont est un photographe de renommée internationale qui capture d’impressionnants clichés du monde sauvage à travers son objectif. Passionné de nature depuis son enfance, il décide de faire de sa passion son métier et d’arpenter le monde toujours plus près des animaux sauvages. Enfant du Brabant Wallon, originaire de Glabais, il y revient pour présenter le fruit de son travail dans l’exposition Wild à l’Abbaye de Villers-la-ville. Vallées, déserts, steppes et forêt, embarquez pour un voyage au plus près de la faune sauvage.

L’Abbaye est finalement un des lieux les plus adéquats pour la présentation du travail du photographe : elle est nichée dans une vallée boisée, qui abrite une fauve naturelle et riche. Les espaces vastes et déserts de l’abbaye, chers aux moines, rappellent les étendues calmes et isolées des territoires sauvages. Tous ces éléments rappellent alors la réalité de Michel d’Oultremont, qui parcourt des kilomètres d’étendues inhabitées pour rencontrer la vie sauvage.