Le PhotoBrussels Festival de retour pour une 6e édition de janvier à mars 2022

Le festival annuel bruxellois dédié à la photographie PhotoBrussels reviendra, pour une sixième édition, déployer à travers différents lieux de la capitale ses expositions, rencontres, ateliers et diverses conférences du 21 janvier au 26 mars 2022, ont annoncé jeudi les organisateurs. Le centre d’art photographique Hangar, organisateur de l’événement et épicentre du festival, proposera une exposition thématique sur le thème de l’arbre au travers d’une vingtaine de projets : In the Shadow of Trees.

Le programme global comprend une quarantaine de lieux partenaires et s’exposera dans toute la ville au travers du Festival Tour. "Une carte à la main, le visiteur sera amené à aller d’expos en expos à la (re) découverte du médium photographique", précisent les organisateurs. Le parcours, disponible sur le site hangar.art, comprend, entre autres, des étapes à l’Espace Magh, le Centre culturel coréen, ou encore le Musée royal de l’armée et de l’histoire militaire.

L’exposition-phare "In the Shadow of Trees" rassemblera une vingtaine de projets photographiques d’artistes internationaux. Elle a pour objectif d’alerter sur la place cruciale qu’occupent les arbres dans la vie et la survie de l’humanité, et "appelle à faire prendre conscience que chaque individu, sur cette planète, vit en quelque sorte, à l’ombre des arbres", explique le communiqué.

L’exposition "In the Shadow of Trees" fera l’objet d’un catalogue.