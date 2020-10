Le Musée de la Photographie à Charleroi

Avec ses 6000 m2, dont la moitié ouverte au public, le Musée est l’unique institution muséale exclusivement dédiée à la photographie en Belgique francophone, proposant annuellement aux visiteurs non moins de douze expositions temporaires de différentes tailles, ainsi qu’une collection permanente organisée de façon à la fois chronologique et thématique.

Depuis son inauguration en 1987, diverses phases de développement, tant pour l’accueil du public que pour la présentation des collections se sont succédé. Mais c’est en 2008 que la construction et l’inauguration d’une nouvelle aile ont doublé la surface du Musée. Aujourd’hui, il abrite une collection de 100.000 photographies dont plus de 800 en exposition permanente, et conserve plus de 1,5 million de négatifs ainsi qu’une collection d’appareils photo.

plus d'infos sur le site officiel

La collection retrace l’histoire de la photographie depuis ses débuts, et de nombreux photographes prestigieux sont exposés. Le Musée fait le pari du dialogue permanent avec ses visiteurs, car il est important de " faire parler les images ". La collection permanente est renouvelée régulièrement pour accueillir au mieux le public scolaire, les photographes, les initiés ou le public précarisé. On y trouve également de deux laboratoires, l’un argentique, l’autre numérique, pour l’accueil des stages.

Qu’y faire ? Qu’y voir ?

Jusqu’au 17 janvier 2021, vous pourrez venir visiter trois expositions temporaires.

La première, "Yves Auquier. L’instant qui fuit" vous fera admirer le travail de ce photographe originaire du pays, connu pour avoir fait ressortir la beauté de la région carolo et de ses habitants, alors que le monde entier n’y voyait que laideur.

La seconde, "Peter Mitchell - Nouveau démenti de la mission spatiale Viking 4", expose le travail du photographe britannique, teinté d’humour et d’autodérision, mené à Leeds dans les années 1970, auprès des petits commerçants de la ville.

Enfin, "Michaël Dans - When the water clouded over" vous fera découvrir l’univers du photographe à travers ses natures mortes florales à l’esthétisme poussé.