La sexualité des seniors au cœur d’une campagne photo pleine de tendresse

Gail Thorne, sexologue au sein de Relate, explique que plusieurs études ont démontré les bienfaits d’une vie sexuelle active à n’importe quel âge : "Il peut sembler que seuls des jeunes avec des corps 'parfaits' ont des relations sexuelles et sont intimes, mais bien sûr ce n’est pas vrai ! En réalité, la sexualité et l’intimité des personnes du troisième âge ont différentes significations: pour certains, il s’agit d’explorer des expériences sexuelles nouvelles et différentes et pour d’autres, il s’agit simplement de se sentir capable d’exprimer des émotions par un toucher doux ou un baiser sur la joue."

En Angleterre, l’association caritative Relate (spécialisée dans l’aide aux relations) et le célèbre photographe britannique "Rankin" se sont associés pour présenter une superbe campagne photos qui brise les tabous autour de la sexualité des seniors. Un beau coup de projecteur sur des seniors actifs sexuellement et en manque de visibilité : "Selon un sondage réalisé par 3Gem, une étude de marché, deux tiers des plus de 65 ans (67%) déclarent que le sexe et l’intimité pour leur tranche d’âge sont rarement (43%) ou jamais (24%) représentés dans les médias contre un cinquième (20%)" explique l’association caritative Relate sur son site internet.

La campagne intitulée "Let’s talk the joy of Later Life Sex" porte bien son nom. On découvre à travers une série de photos et de vidéos des témoignages remplis de joie, de tendresse et d’amour. Pas question d'engager des mannequins pour jouer des rôles et prendre la pose, dans cette campagne vous ne verrez que des vrais couples. Le photographe Rankin a choisi de mettre sous les projecteurs différents profils de seniors aux histoires différentes : Andrew et Mark, qui sont ensemble depuis 31 ans ; Chrissie qui a subi une double masectomie ou encore Daphné et Arthur, qui se tiennent toujours la main quand ils marchent en rue. Les citations qui accompagnent les photos sont elles aussi assez explicites : "On n’est jamais trop âgés pour s’amuser avec des jouets" ou encore "Certains hommes découvrent qu’ils aiment le golf. D’autres découvrent qu’ils aiment les hommes."

Pour découvrir les photos et les différents témoignages c’est par ici :

Mark et Andrew / Lynne et George / Daphne et Arthur / Chrissie et Roger

(Via Konbini)