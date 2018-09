La musique au coeur : un photographe montre les entrailles des instruments

Un photographe a placé son appareil à l’intérieur d’instruments à cordes pour un résultat incroyable entre l’étonnant et le divin.

Adrian Borda est un photographe roumain amoureux de musique. Sur son profil Deviantart, mis en avant sur Twister Sifter, il expose entre autres réalisations, des clichés pris à l’intérieur d’instruments de musique, pour un résultat renversant. L’artiste nous plonge ainsi dans le ventre de contrebasses, de violoncelles, violons et autres instruments à cordes. Il explique que ceux-ci ont donné les meilleurs résultats photographiques après plusieurs essais. Outre l’impression de se trouver dans une vieille grange ou à l’intérieur d’une église, les photographies rendent visible la lumière presque divine qui pénètre les instruments à travers les ouïes et le bois de la surface. Le cliché est totalement magique et paraît presque irréel.