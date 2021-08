L’exposition "The World of Steve McCurry" prolongée jusqu’au 10 octobre

L’exposition "The World of Steve McCurry", qui a investi le Waagnatie Expo d’Anvers depuis le 12 mai 2021, sera prolongée jusqu’au 10 octobre 2021, annoncent mardi les organisateurs. Le public pourra donc profiter d’une dernière occasion d’admirer l’œuvre du plus emblématique des photographes contemporains.

Cette exposition rassemble plus de 200 clichés grand format du photographe américain, ce qui en fait sa rétrospective la plus complète. "Son œuvre est le résultat de 35 ans de travail qui ont mené l’illustre photographe aux quatre coins du monde", expliquent les organisateurs. "Son objectif a pu y capter des conflits, des cultures en voie de disparition ou des traditions anciennes où l’humain est toujours le protagoniste principal."