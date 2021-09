L’Enfant Sauvage : le nouveau bastion de la photographie Bruxelloise

L’Enfant Sauvage est un réel refuge pour les jeunes créateurs en recherche d’un lieu pour exposer. Cette asbl née en mars 2020 souhaite encourager, soutenir et promouvoir les passionnés de l’image. Dans le cadre de leur nouvelle exposition, nous avons poussé la porte du 23 rue de l’enseignement pour découvrir cet espace qui rend hommage à la photographie.

Alors que ce médium est omniprésent dans notre société et notre quotidien, les lieux dédiés uniquement à cet art se font rare à Bruxelles. Bien sûr on compte quelques lieux comme Hangar, Contretype ou encore le Botanique, mais l’offre reste pauvre pour une ville comme Bruxelles. Pourtant la capitale foisonne de jeunes photographes, ces artistes émergent(e) s sillonnent tant les rues que les campagnes, et malheureusement leur travail n’est souvent visible que sur les réseaux. Un lieu finalement assez ingrat où la puissance de leur image se noie dans l’immensité des clichés.

L’Enfant Sauvage leur offre donc un lieu pour exposer, un espace de rencontres, de découvertes et de création, qui propose tout au long de l’année une programmation variée. Ce nouveau bastion de l’image est une belle opportunité pour les Bruxellois en soif de découvrir de jeunes artistes émergents. Comme leur logo l’indique – deux yeux cerclés de main – l’espace invite le visiteur à prendre le temps, à poser un regard sur chaque photographie, à regarder sans voir comme dirait Omar Sy alias Arsène Lupin. Pauline Caplet, l’œil à la tête de ce projet, propose toutes les quatre à sept semaines une exposition : pour cette rentrée, elle nous propose de découvrir 3 photographes belges aux images fortes et à l’univers marqués. A lire aussi : Résistance Heureuse : l’expo-manifeste du photographe Antoine Grenez

Dinaya Waeyaert "Come Closer" © Nicolas Alberty / L'Enfant Sauvage Série de photographies réalisée par l'artiste Bruxelloise Dinaya Waeyaert. © Nicolas Alberty /L'Enfant Sauvage Dinaya Waeyaert "Come Closer" © Nicolas Alberty /L'Enfant Sauvage

Dinaya Waeyaert "Come Closer"

La première photographe nous plonge au cœur de son intimité, ses images sont une déclaration d’amour à Paola, la femme qu’elle aime. À travers une série de portraits, on découvre sa muse sous toutes ses coutures. Par la proximité qu’elle échange avec son modèle, elle immerge le spectateur au plus près de celui-ci quitte à se mettre elle-même en scène dans certaines de ses photographies. Les images en noir et blanc s’entrelacent avec celles réalisées en couleur. Dinaya Waeyaert choisit également une mixité des formats tantôt photographiant au 35 mm, tantôt au polaroïd, ce qui renforce davantage l’impression d’histoire partagée. Les photographies sont empreintes de douceur et on ressent l’amour à travers œil de son objectif.

Joselito Verschaeve 'If I Call Stones Blue It Is Because Blue Is The Precise Word' © Nicolas Alberty / L'Enfant Sauvage Joselito Verschaeve (1996) est un artiste qui vit et travaille à Gand. © Nicolas Alberty / L'Enfant Sauvage Joselito Verschaeve 'If I Call Stones Blue It Is Because Blue Is The Precise Word' © Nicolas Alberty / L'Enfant Sauvage

Joselito Verschaeve ‘If I Call Stones Blue It Is Because Blue Is The Precise Word’

"Si j’appelle les pierres bleues, c’est parce que le bleu est le mot exact" en français, traduit la démarche principale de Joselito Verschaeve, nous imposer un cadre mais nous laisser la liberté d’en trouver le sens. A contrario de Dinaya Waeyaert, ses images tiennent seules, chacune d’elles nous plonge dans une rêverie. On quitte le figuratif pour d’avantage d’abstraction, la douceur du noir et blanc nous permet de distinguer toute la palette de gris présent sur ses sujets. Le contraste en est embelli, la texture des images en ressort et cela donne du relief à ces différentes matières.

Renée Lorie "Skipper, can I cross the river ?" © Nicolas Alberty / L'Enfant Sauvage La photographe Renée Lorie (1989) vit et travaille à Bruxelles. © Nicolas Alberty / L'Enfant Sauvage Renée Lorie "Skipper, can I cross the river ?" © Nicolas Alberty / L'Enfant Sauvage

Renée Lorie "Skipper, can I cross the river ?"