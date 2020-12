John Malkovich en caméléon sous l’objectif de Sandro Miller

La galerie Fifty One + Fifty One Too présente une série de portraits intitulée Malkovich Malkovich Malkovich ! Homage to Photographic Masters du photographe américain Sandro Miller. Et comme le titre le laisse deviner, John Malkovich tient le rôle principal.

- - © Sandro Miller/ Courtesy Gallery FIFTY ONE L’acteur y incarne des icones de la pop culture, de John Lennon à Marilyn Monroe, de Picasso à Dorothea Lange emblématique "Migrant Mother", toutes et tous sujets de portraits cultes réalisés par de nombreux autres photographes. Miller s’inspire donc du travail de ses condisciples pour recréer des classiques de la photographie, avec un Malkovich grimé et déguisé. Miller a tenté de comprendre ce qui rend ces clichés si captivants et comment ils ont changé l’art du portrait en photographie.

- - © Sandro Miller/ Courtesy Gallery FIFTY ONE. Malkovich s’est transformé en une galerie de personnages, indépendamment de l’âge ou du genre du modèle original. Les shootings ont eu lieu entre 2014 et 2017, et ont été précédés de 2 ans de recherche en étroite collaboration avec une équipe de créateurs de décors, de coiffeurs et de maquilleurs pour s’assurer que chaque détail était correct. Miller a disséqué chaque photo, pour identifier l’emplacement d’origine, l’éclairage et les appareils utilisés. Sur le plateau, il a également tenté de s’immerger dans l’atmosphère et la dynamique qui étaient présentes lorsque ces des images ont été prises. Même les tailles des impressions et la façon dont elles sont encadrées se rapprochent des originales.

- - © Sandro Miller/ Courtesy Gallery FIFTY ONE.