Hervé Charles, "Fire Walk With Me", photographe des forêts brûlées

Les dix professeurs de l‘atelier de photographie de La Cambre partagent jusqu’au 6 juillet les cimaises du Hangar, 18, Place du Châtelain, à Bruxelles. Sous le titre "Les yeux rouges", dix univers illustrent la pluralité des démarches photographiques contemporaines.

Hervé Charles qui dirige l’atelier depuis 2003 présente des photos de sa série Fire Walk With Me. Il a photographié des forêts ravagées par un incendie, dans la lumière automnale du bassin méditerranéen. Il constate la catastrophe sans céder à la dramatisation. Le regard happé par l’image cède au piège du grand format, deux mètres vingt-cinq de hauteur, une taille supérieure à l’humain, accentuée visuellement par la verticalité des troncs. La netteté et la densité de l’image exercent une force d’attraction et de répulsion. La superposition des plans fondus dans une perspective écrasée projette le regard dans la broussaille des aiguilles calcinées. L’œil est sous contrôle.

