Expo : Imagine reflections on peace, 6 conflits vus par 8 photographes

Au cœur des Marolles, perché à l’étage du Marché des Tanneurs, le centre de photojournalisme propose depuis 2017 de décrypter l’actualité par le médium de l’image. Pour Imagine, reflections on peace, Geopolis nous offre un aperçu rare de l’histoire sans fard de la paix. Elle nous invite à découvrir les besoins d’une société et de ses individus pour dépasser la brutalité de son histoire.

Le centre de photojournalisme Geopolis accueille en ce moment une exposition qui questionne et explore les conséquences de la paix dans les sociétés post-guerre. On y découvre la vision de 8 photographes plongés dans ces périodes de grandes violences.

Exposition "Imagine, reflections on peace" au centre du photo journalisme Geopolis © Nicolas Alberty

Parmi les sujets proposés, elle met en parallèle le Liban d’hier (1976,1982) immortalisé par le photographe Don Mccullin aux photos prises par Nichole Sobecki en 2017. L’horreur de la guerre du Liban capturé par Don Mccullin, fait écho aux photographies prises par Nichole Sobecki. On retrouve dans le travail de cette photographe, les traces de ce passé tragique encore visible aujourd’hui, ainsi qu’une série d’acteurs ayant été témoins de cette époque.

L’exposition traverse certains des plus grands conflits avec des clichés pris sur le vif lors de ces évènements. Souvent bouleversantes, ses images retranscrivent les drames traversés par ses populations prises au piège. Tandis qu’une série d’images postérieures aux évènements vient questionner, témoigner ou cherche à comprendre les répercussions de ces conflits sur ses sociétés.

Exposition "Imagine, reflections on peace" au centre de photojournalisme Geopolis © Nicolas Alberty

D’autres photographes comme le français Roland Neveu (1973-1979) et le britannique Gary Knight (1990-1992), nous plonge dans l’enfer du Cambodge sous les Khmers Rouges. Tandis qu’une seconde série de portraits réalisée par Knight en 2017, vient faire écho à ses premières photographies.

Imagine, reflections on peace aborde également le génocide du Rwanda avec des photos de Jack Picone, la guerre de Bosnie Herzégovine avec des clichés de Ron Haviv, l’Irlande du nord capturé entre 1994 et 2019 par Gilles Peress ou encore des conflits plus récents, comme celui des FARC en Colombie photographié par Stephen Ferry.

Ces images sont illustrées par un livret de textes qui permet aux spectateurs de comprendre les conflits et l’histoire derrière chaque photographie.