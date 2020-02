Deux souris qui se querellent, une photo récompensée par un prix prestigieux

Le public a voté, ce cliché de deux souris qui se battent dans le métro a été élu meilleur photo animale du monde.

Ce cliché de deux souris en train de se battre sur le quai d’une station de métro à Londres est intitulé "Station Squabble", que l’on peut traduire par "Querelle de gare". La photo a été prise par l’anglais Sam Rowley qui l’a soumise au concours mondial de la photographie animalière. Pour pouvoir prendre ce cliché exceptionnel, le photographe a passé plusieurs longues soirées dans le métro londonien, à l’affût du cliché parfait. Les deux rongeurs se querellaient pour quelques miettes traînant sur le quai.

Ce concours a été lancé par le Museum d’histoire naturelle de Londres. Plus de 48.000 clichés ont été envoyés et seuls 25 figuraient dans la sélection finale. En octobre dernier, le jury avait récompensé le photographe chinois Yongqing Bao pour sa photo d’une marmotte surprise par une renarde. Le cliché de la querelle de souris a quant à lui été choisi par le public parmi les 24 autres photos. Il a remporté plus de 28.000 votes. Quatre autres clichés ont retenu l’attention des votants. Un orang-outan exploité par Aaron Gekoski, un groupe de rennes blancs de l’Arctique par Francis De Andres, un bébé rhinocéros et un garde forestier par Martin Buzora et une jaguar femme et son petit en train de dévorer un anaconda par Michel Zoghzoghi. Ces photos sont à découvrir dans l'article.