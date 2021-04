Deux nouvelles expositions au "Hangar", le centre d'art de la photographie à Bruxelles

"Hangar", le centre d'art dédié à la photographie à Bruxelles, a programmé deux nouvelles expositions réunissant des œuvres d'artistes contemporains et qui auront lieu, pour la première intitulée "Lost & Found", du 22 avril au 6 juin et, pour la seconde, "Regarde mon histoire", du 21 mai au 17 juillet.

► A lire aussi : Le HANGAR organise un concours photo sur le thème du confinement

"Lost & Found" propose des clichés issus de la collection de deux passionnés, l'écrivain et réalisateur français Edgard F. Grima et l'historien de l'Art belge Christophe Veys, qui entendent ici faire dialoguer des œuvres qu'ils ont acquises au fil des années.

Le thème de l'exposition fait référence à l'endroit ou des objets perdus sont conservés. Se pose la question de savoir, en effet, si une collection d'art ne serait pas, en fin de compte, une accumulation d'articles perdus et trouvés et si l'artiste ne "perdrait" pas ses créations après les avoir cédées à un amateur d'art.

Parmi les clichés exposés se trouvent ceux de Pierre Gérard, Suchan Kanoshita, Mathieu Mercier, Roman Ondak, Ariel Schlesinger, Luis Urcolo ou encore Chaim Van Luit.

Avec "Regarde mon histoire", Hangar s'adapte cette fois au contexte perturbé que l'on traverse actuellement et présente un thème très "humain" à l'occasion d'une exposition collective réunissant des photographes qui ont pour point commun d'avoir été formés dans une école d'art en Belgique. Cette même exposition s'articule autour de la très prisée artiste française Véronique Ellena, qui fit ses premières armes chez nous en poursuivant sa formation à l'Atelier photographique de la Cambre à Bruxelles.

Pour cette exposition, l'artiste a créé un parcours rétrospectif et introspectif par le biais d'une dizaine de séries. D'autres créateurs "made in Belgium" la rejoindront et, parmi eux, Vincen Beeckman, Elise Corten, Anne De Gelas, France Dubois, Antoine Grenez ou encore Hanne Van Assche.

Ces expositions seront accessibles du mardi au samedi de 12h00 à 18h00 au "Hangar", situé place du Châtelain à Ixelles. Les informations et réservations sont disponibles par téléphone au 02/538.00.85 et sur le site web hangar.art.



Belga