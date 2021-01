Des photographies de Ruth Orkin aux enchères pour la première fois

Ruth Orkin aurait célébré son centième anniversaire en septembre prochain. Bonhams a décidé de rendre hommage à la regrettée photographe américaine avec la vente Photographs by Ruth Orkin, qui se tiendra en ligne du 22 janvier au 2 février.

Ruth Orkin a été très tôt attirée par la photographie. Elle reçoit son premier appareil photo à l’âge de 10 ans, et deux ans plus tard, elle commence à développer et à imprimer ses propres pellicules. Après avoir grandi à Hollywood, elle s’installe dans les années 1940 à New York, où elle photographie des nouveau-nés le jour et des fêtards dans des clubs huppés la nuit.

Ruth Orkin travaille également pour de nombreux magazines, dont LIFE qui l’envoie en reportage en Israël. Un voyage durant lequel elle se rend en Italie et réalise l’une de ses photos les plus connues, American Girl in Italy. Ce cliché en noir et blanc, qui montre une jeune Américaine assaillie par les ­regards d’une quinzaine d’hommes dans une rue de Florence, sera prochainement proposé aux enchères durant Photographs by Ruth Orkin. Il est estimé entre 800 et 1.200 dollars par la maison Bonhams.

Cette vente proposera des images retraçant la carrière de la photographe américaine. Certaines comme Mother and Daughter, Penn Station sont devenues des classiques, tandis que d’autres sont plus rares et étonnantes. C’est le cas d’une surprenante photographie, où le cinéaste américain Orson Welles dévore des yeux une invitée d’un bal mondain.

Ces photographies, prises à la maison et lors de ses nombreux voyages, sont pleines d’une chaleur et d’une intimité inhabituelles. C’est un réel privilège de pouvoir offrir une sélection de ses images captivantes à l’occasion du centenaire de sa naissance

a déclaré Laura Paterson, directrice du département Photographie de Bonhams.