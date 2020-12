Des drones lumineux pour voir la nature sous un autre jour

Le photographe Reuben Wu, basé à Chicago, a mis au point un système d’éclairage par drones pour nous présenter des paysages familiers sous un jour inhabituel. Entre réalité et science-fiction. Et avec une conscience écologique.

En Bolivie dans le Salar d'Uyuni, dans l’arctique ou dans les paysages rocheux de l'Utah et du Nouveau-Mexique , Ruben Wu recherche des formes de relief particulières, dans des endroits éloignés, qu'il illumine et photographie ensuite la nuit avec une petite lampe LED montée sur un drone contrôlé par gps. Le ciel noir devient alors un fond sur lequel illuminer une partie du paysage , comme on le ferait avec un portrait en clair-obscur.

Des images irréelles pour révéler la fragilité de la nature

En juillet 2018, Ruben Wu se rend au Pérou pour photographier le glacier Pastoruri, l'un des rares glaciers qui existent encore sous les tropiques, à une altitude de 5.250 mètres. Le Pastoruri recule à un rythme alarmant en raison du changement climatique. Sur Instagram il raconte " Avec cette série, j'ai eu le sentiment qu'il s'agissait davantage d'une tentative de documenter et de préserver la mémoire d'un paysage qui n'existera peut-être même plus dans quelques années. J'ai photographié le glacier avec des sentiments contradictoires. Je voulais montrer les preuves de son retrait alarmant, mais j'ai été attiré par l'ampleur épique de la glace qui restait. Finalement, je me suis penché sur cette dernière, mais chaque photographie représente une sombre réalité, et un souvenir qui s'estompe de ce qui s'y trouvait autrefois. "