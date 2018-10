CMU39 - La photo à Bxl. Ceux qui bougent lèvent la main

Un évènement destiné aux amateurs de la photographie et à tous ceux qui aimeraient que le médium soit plus présent à Bruxelles. Ça se passe le 19 novembre au Hangar Art Center.

L’organisation Culture Meet-Up Brussels exprime son envie de revaloriser la photographie dans la capitale belge. S’il existe des expositions photographiques ici et là dans différentes galeries et institutions, l’offre est vraiment fractionnée et il n’y a pas de représentation plurielle du médium. Nous avions parlé d’une initiative intéressante qui recense les expositions et festivals photographiques belges, il s’agit de la plateforme BrowniE. Elle aussi est née d’un vide dans le paysage photographique du pays. La photographie belge est tout de même peu mise en valeur à l’international et s’exporte très peu.

L’évènement proposé par Culture Meet-Up veut rassembler ceux qui s’intéressent à la photographie pour faire germer des idées. Plusieurs intervenants dévoileront des initiatives mises en place et proposeront un dialogue construit entre amis de la photographie.

Intervenants :

- Delphine Dumont, directrice du Hangar Art Center et fondatrice du PhotoBrussels Festival

- Hervé Charles, professeur de photo à la Cambre

- Marie Papazoglou, curatrice