Black Lives Matter : Une photographie emblématique aux enchères

Ce portrait en noir et blanc met en scène la joueuse de hockey Darcy Bourne tenant une pancarte sur laquelle est inscrite la question "Why is ending racism a debate ?" ("Pourquoi débattre sur la fin du racisme ?").

La photographie "Why is ending racism a debate ?" de Misan Harriman est maintenant estimée entre 3000 et 5000 livres (environ 3300 et 5550 euros) chez Sotheby’s, où elle sera proposée aux enchères dans le cadre de la vente "Photographs".

Les bénéfices de cette vente aux enchères seront reversés à l’association caritative Anthony Nolan, qui vient en aide aux personnes souffrant d’un cancer hématologique, et qui ont besoin d’une greffe de cellules souches hématopoïétiques.