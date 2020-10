Avez-vous déjà vu les animaux surréalistes de l'artiste Ronald Ong ?

Un "chapoule", un "hibananas" ou encore un "croichat", l’univers des animaux surréalistes de l’artiste Ronald Ong n’a pas de limites !

Ronald Ong maîtrise photoshop comme personne. Sa spécialité, c’est de transformer des animaux communs en animaux surréalistes. Pour créer ces espèces, il associe des animaux avec des objets communs ou de la nourriture. L’artiste a par exemple mis la mine d’un crayon sur le corps d’un requin, mélangé un croissant avec un adorable chaton roux, ou encore, placé la tête d’un chat noir sur une poule noire. Les photos sont tellement bien travaillées que ces animaux farfelus ont l’air tout à fait réalistes. On aurait presque envie de donner une caresse à ce petit "poussin-banane" et de courir après ce "zèbre-oréo".

L’artiste s’est spécialisé dans les univers fantastiques. Avant de proposer cette série d’animaux surréalistes, il proposait déjà des photomontages inspirés de la nature et des nuages. Un univers très poétique et tout en douceur dans lequel on pouvait imaginer nager dans un océan de nuages. Les animaux étaient déjà fort présents dans ces précédentes photographies. Il avait imaginé par exemple un corps de mouton à base de nuage ou un cerf dans lequel une forêt se cachait dans ses bois.

L’univers de cet artiste originaire de Malaisie est fascinant et sa maîtrise de l’outil photoshop est remarquable. Pour découvrir le travail de cet artiste talentueux et craquer sur ses autres animaux farfelus, rendez-vous sur le compte Instagram de Ronald Ong.