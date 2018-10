Andy et les stars : 130.000 photographies de Warhol mises en ligne

L’Université et la Bibliothèque de Stanford ont travaillé ensemble pour constituer des archives des photographies du célèbre artiste américain. Celles-ci ont été mises en ligne à disposition du public.

Né en 1928 à Pittsburgh, Andy Warhol est un artiste américain mondialement célèbre, représentant du mouvement pop art. Provocateur, irrévérencieux et adepte de la lumière, Warhol aimait fréquenter du beau monde et se pavaner sur les tapis rouges. L’artiste fut ami avec un grand nombre de célébrités, qu’il aimait photographier lors de soirées plus ou moins arrosées. Peintre et producteur, Andy Warhol était aussi photographe amateur et compulsif. Ses clichés en noir et blanc au grain particulier sont les parfaits témoins d’une époque insouciante. Dessus on y croise le gratin new-yorkais : Truman Capote, Jimmy Carter, Liz Minelli, Dolly Parton, Jackie Kennedy, Grace Jones, Debbie Harry, Jean-Michel Basquiat…

L’Université de Stanford et son département artistique le Cantor Arts Center a collaboré avec la Bibliothèque de Stanford pour réunir et mettre en ligne quelques 130.000 photographies d’Andy Warhol. Mises à disposition du public sur le site web consacré, elles illustrent la vie de l’artiste de 1976 à 1987, année de sa mort. Elles sont présentées en 3.600 planches contact qui contiennent en tout 130.000 photographies individuelles qui avaient été achetées à la Fondation Andy Warhol pour les Arts Visuels. Il s’agit de la plus grande collection de photographies en noir et blanc de l’artiste américain.

Explorez les archives photographiques sur le site web du Cantor Arts Center.