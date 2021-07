Wortel-Kolonie s'inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco

L’ancienne colonie de vagabonds Wortel-Kolonie, située en Campine anversoise, sera inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco. Le Comité du patrimoine mondial vient d’en décider ainsi, a annoncé lundi le ministre flamand du Patrimoine immobilier, Matthias Diependaele. Wortel-Kolonie devient ainsi le premier paysage culturel belge à être reconnu comme un site du patrimoine mondial.

Situé à la frontière entre la Belgique et les Pays-Bas, ce domaine s’étend sur 403 hectares de drèves, de champs et de bois. La Colonie de Wortel a d’abord été établie comme colonie agricole libre. Des familles pauvres y vivaient dans de petites fermes séparées et chacune disposait d’une parcelle à cultiver.