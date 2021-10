Voilà la toute première représentation d’un fantôme, gravée en Mésopotamie il y a 3500 ans

Halloween approche ! Après les sorcières dans les manuscrits médiévaux, place aux fantômes sur des tablettes antiques. Voici l’histoire, presque effrayante, d’un fantôme babylonien qui hante les réserves du British Museum depuis des décennies, sans que personne ne l’ait jamais remarqué.

Il faut dire que comme tout bon spectre, notre fantôme est presque invisible. Gravé sur un fragment de tablette datant de 3500 ans, on le distingue à peine à l’œil nu. Il faut une certaine lumière et une position bien particulière pour voir ses fins traits ressortir. Qui plus est, l’objet d’argile, à moitié cassé, n’est pas bien grand, puisqu’il tient au creux d’une main.

La silhouette est celle d’un homme, puisqu’on distingue une barbe typique de l’époque babylonienne. L’individu est en train de suivre une autre personne, manifestement victime d’une hantise en bonne et due forme. Comme le souligne Irving Finkel le conservateur de la section Moyen-Orient, au Guardian, à l’époque babylonienne, tout le monde croit aux fantômes en Mésopotamie. Il était donc souvent nécessaire de pratiquer des exorcismes pour apaiser les âmes en peine et régler leurs problèmes sur terre pour permettre leur passage serein dans l’au-delà.

L’artefact redécouvert en 2018 ferait donc partie d’une sorte de guide pour pratiquer correctement un exorcisme. Ainsi, des instructions sur comment se débarrasser d’un spectre envahissant ont été déchiffrées au dos de la gravure. L’homme trépassé a les mains liées, tenu par une corde par sa victime, sans doute un amour passé, qui est en train de le raccompagner vers un autre monde. Bref, Ghostbusters bien avant l’heure ! Le rituel décrit est très précis, et se termine par un avertissement qui fait froid dans le dos :

Ne regardez pas derrière vous !

La tablette a été acquise par le musée au 19e siècle, et a été oubliée dans les recoins de ses réserves. Personne n’avait donc remarqué la présence de ces personnages, avant que les archéologues ne parviennent à distinguer l’esprit damné. Le fantôme fera bientôt l’objet, avec d’autres comparses, d’un ouvrage rédigé par le Dr. Finkel. On espère maintenant que l’objet puisse sortir des cartons et trouver sa place dans les vitrines du British Museum, sans déranger un quelconque esprit frappeur.