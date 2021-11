Une statue d’Aphrodite réapparaît sur le marché pour la première fois en 70 ans

C’est une sculpture d’Aphrodite qui a traversé les âges. Une statue en marbre de la déesse grecque, connue comme l’Aphrodite de Hamilton, sera prochainement mise aux enchères lors d’une vente dédiée de Sotheby’s. C’est la première fois qu’elle apparaît sur le marché depuis 1949.

Cette sculpture de la déesse de l’amour, avec ses 187 cm de haut, remonte au Ier ou au IIème siècle après Jésus-Christ. Douglas Hamilton, le 8ème duc de Hamilton, l’a achetée au peintre néoclassique et marchand d’art écossais, Gavin Hamilton, à Rome en 1776. Il l’a ensuite amené avec lui en Écosse, où elle est restée au palais de Hamilton jusqu’en 1919. Cette statue d’Aphrodite est l’une des plus belles sculptures antiques ayant jamais résidé dans le pays britannique, selon Sotheby’s.

"On dit que le duc de Hamilton est tombé amoureux d’Aphrodite dès qu’il l’a vue pour la première fois, il y a près de 250 ans. Je suis également tombé sous son charme dès que j’ai posé les yeux sur elle, frappé par son subtil mélange de beauté terrestre et de splendeur divine", a déclaré Florent Heintz, chef du département des sculptures et œuvres d’art anciennes de Sotheby’s.