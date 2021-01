Une (petite) partie de la bibliothèque de Madame de Pompadour bientôt aux enchères

La bibliophilie a fort bien résisté à la crise sanitaire, contrairement aux autres secteurs culturels. Christie’s compte bien surfer sur cette tendance avec sa prochaine vente Selections from the Library of Mr. & Mrs. John H. Gutfreund 834 Fifth Avenue, qui se tiendra en ligne du 14 au 29 janvier. L’un des lots les plus convoités sera une sélection de livres anciens ayant appartenu à la Marquise de Pompadour.

Madame de Pompadour avait constitué une immense bibliothèque, englobant la littérature, l’histoire, la philosophie et bien d’autres domaines. Son intérêt pour les beaux livres et les belles reliures était incontestable.

Lorsque sa collection fut dispersée aux enchères l’année suivant sa mort en 1764, elle contenait plus de 35.000 volumes. Dix d’entre eux sont désormais proposés à la vente chez Christie’s, où ils sont estimés entre 10.000 et 15.000 dollars (environ 8.230 et 1.230 euros). Ces livres ont autrefois appartenu à John et Susan Gutfreund, qui avaient un goût prononcé pour les manuscrits anciens mais aussi les œuvres d’art russes et la porcelaine.

Le contenu de leur appartement new-yorkais va être vendu chez Christie’s à travers une série de ventes, dont Selections from the Library of Mr. & Mrs. John H. Gutfreund 834 Fifth Avenue fait partie. Elles devraient rapporter 7,4 millions de dollars à la maison de vente, une somme modeste sachant que le couple aurait jadis dépensé 20 millions de dollars pour décorer leur luxueux duplex selon Bloomberg.