Une intelligence artificielle capable de reconnaître les contrefaçons

Une équipe de chercheurs américains a mis au point une intelligence artificielle capable d’identifier l’auteur d’œuvres d’art avec une haute précision. Grâce à l’apprentissage profond et l’étude de plusieurs milliers d’œuvres, il est maintenant possible de reconnaître les contrefaçons.

Il est même possible d’identifier des artistes peu connus. Dans une expérience avec 4 étudiants, les chercheurs ont pu identifier avec un peu plus de 95% de précision qui avaient peint quels tableaux. Le tout en leur laissant utiliser les mêmes pinceaux, peintures et toiles. Pour identifier ces inconnus, les chercheurs ont scanné la surface de la peinture avant de diviser les œuvres en milliers de petits carrés entre un demi-millimètre et quelques centimètres. Puis le logiciel a épluché les données et établi des comparaisons pour ainsi identifier les différences entre les quatre peintres amateurs.