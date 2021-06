Une exposition illustre les 30 ans de travaux de restauration du Beffroi de Mons

Le Beffroi de Mons, unique beffroi baroque de Belgique et inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 1999, a bénéficié d’une restauration exceptionnelle dont le chantier a duré 30 ans. Une exposition proposée à la Salle Saint-Georges à Mons, du 10 juillet 2021 au 2 janvier 2022, dévoile les multiples aspects de cette vaste aventure architecturale et humaine.

Le Beffroi de Mons, haut de 87 mètres, est visible de toute la région montoise ainsi que de l’autoroute E19/E42. Il compte 365 marches et 49 cloches. L’édifice a été construit entre 1661 et 1672. Les travaux de restauration ont été menés par le bureau montois Dupire de 1984 à 2015. Le parcours de l’exposition se décline en six chapitres relatifs, notamment, à la restauration du bulbe du Beffroi, des toitures et de l’étage des cloches, des façades, aux travaux intérieurs et aux abords du square de la rue des Gades toute proche. L’exposition est pilotée par le Pôle muséal de Mons.