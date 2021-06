Une expo à l’Archéosite d’Aubechies met en lumière les systèmes d’éclairage utilisés par les Romains

Cette exposition exceptionnelle entièrement conçue par l’équipe scientifique du Forum antique de Bavay, Musée archéologique du Département du Nord, présente une importante collection de luminaires en terre cuite, en fer et alliages cuivreux issus non seulement des collections bavaisiennes (plus d’une centaine de pièces) mais également de plusieurs organismes français ainsi que quelques pièces issues d’Archéosite et Musée d’Aubechies-Beloeil.

A lire aussi : Emission "Les ambassadeurs": La Famille Bonvoyage à l’Archéosite d’Aubechies