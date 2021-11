Une étude révèle que les Américains veulent que leurs institutions culturelles s’impliquent plus socialement

À quoi servent les musées ? Si cette question ne date pas d’hier, la pandémie a poussé les institutions culturelles et leurs visiteurs à réfléchir au rôle des musées dans la société. Les Américains souhaitent, eux, qu’ils soient plus engagés dans la lutte contre le dérèglement climatique ou le racisme, selon une nouvelle étude. Les cabinets de conseil LaPlaca Cohen, Slover Linett Audience Research et Yancey Consulting ont interrogé 78,000 Américains dans le cadre de leur rapport "Culture + Community In a Time of Transformation". Le but ? Peindre un tableau des "comportements, attitudes, motivations et obstacles à la participation culturelle" aux États-Unis. Il s’avère que l’implication du monde de la culture dans des mouvements sociaux comme "Black Lives Matter" est jugée insuffisante par de nombreux Américains. Ainsi, 42% des répondants affirment que les institutions culturelles devraient plus s’engager contre les injustices raciales dans le pays. Un tiers d’entre eux estiment qu’elles devraient s’attaquer au dérèglement climatique et aux inégalités salariales. Seules 14% des personnes interrogées déclarent que les musées devraient aborder la pandémie de Covid-19.

2 images Des centaines de personnes rassemblées sur la Federal Plaza prennent les rues pour protester après le verdict de Kyle Rittenhouse à Chicago, Illinois, États-Unis, le 20 novembre 2021. © Anadolu Agency via Getty Images

Toutefois, les opinions diffèrent en fonction des origines ethniques des participants de l’étude. Près de 70% des Amérindiens estiment que les institutions muséales contribuent à véhiculer des préjugés racistes, contre 55% des Afro-Américains. Moins de 40% des personnes d’origine hispanique sont du même avis. Ces résultats sont à prendre avec précaution étant donné la grande homogénéité du panel de répondants, composé à 63% de Blancs.

Faire bouger les lignes

D’autres facteurs impactent la relation qu’entretiennent les Américains avec les institutions de leur pays. Le prix des billets d’entrée en fait partie. La majorité des répondants (53%) souhaiteraient, à l’avenir, que les institutions culturelles soient plus abordables. Un tiers préconisent plus d’inclusivité et de soutien vis-à-vis des artistes locaux. Par ailleurs, près d’un quart des participants de l’étude aimeraient que le secteur culturel traite plus équitablement ses employés. Les conditions salariales des professionnels du milieu ont particulièrement été décriées sur les réseaux sociaux pendant la pandémie. Le compte Instagram @changethemuseum a ainsi été créé en juin 2020 pour partager des témoignages accablants de personnes travaillant ou ayant travaillé dans des musées américains. Tous mettent en lumière les comportements racistes et autres discriminations que doivent affronter ces professionnels au quotidien. Face à l’ampleur du phénomène, le collectif militant derrière le compte avait appelé les Américains à boycotter les institutions muséales du pays en octobre 2020. Peu de voix dans le milieu de l’art avaient alors soutenu cette initiative controversée.

À LIRE AUSSI "Paye ton rôle", sur Instagram des étudiants dénoncent les discriminations et abus dans les écoles de théâtre